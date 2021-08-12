Cinayet şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cinayet şüphelisi tutuklandı

Cinayet şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de geçtiğimiz gün 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de geçtiğimiz gün 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şirintepe Mahallesinde geçtiğimiz gün iki grup arasında çıkan kavga sonucu bıçakla yaralanan Okan D. (26) ile Ufuk Sırtıkara (25), kendi imkanlarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gitti. Boynundan yaralanan Ufuk Sırtıkara, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmaları sonucunda, kavgaya karıştıkları iddia edilen Burak Ü. (26) ile beraberindeki 4 kişiyi saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düğünde çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü
Düğünde çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Lionel Messi Alex Teixeira Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cinayet şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 10:17:39. #1.16#

title