Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi (2)
TUTUKLANDISakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı Turgay Baş'ı öldüren muhtar Salih Tekraş, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemiyle adliyeye sevk edildi.
11.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:51
TUTUKLANDI
Sakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı Turgay Baş'ı öldüren muhtar Salih Tekraş, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemiyle adliyeye sevk edildi. Salih Tekraş, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA