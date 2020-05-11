Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi
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Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi

Cinayet şüphelisi muhtar teslim oldu, 'odun' tartışmasında vurduğunu söyledi
11.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:27

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, tartıştığı Turgay Baş'ı (38) tabancayla öldüren Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih Tekraş (49) teslim oldu.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, tartıştığı Turgay Baş'ı (38) tabancayla öldüren Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih Tekraş (49) teslim oldu. Muhtar Tekraş, ifadesinde seçimlerde aday olmaması yönünde telkinde bulunan Baş ile aralarında husumet olduğunu, olay günü de orman köylülerine verilen odun konusunda tartıştıklarını söyledi.

Olay, geçen cuma günü Hendek Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harmantepe Mahalle Muhtarı Salih Tekraş tartıştığı Turgay Baş'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Kaçan Tekraş, bugün polise teslim oldu. İfadesinde, yerel seçimlerde aday olmaması için Turgay Baş ile çevresinin kendisine telkinde bulunduğunu öne süren Tekraş, buna rağmen seçime girdiğini, kazanınca da husumetin başladığını ileri sürdü.

Muhtar Salih Tekraş, seçimlerin ardından 2 aile arasında yaşanan her olayın tartışmaya dönüştüğünü, olay günü de orman köylülerine verilen odun nedeniyle tartıştıklarını anlattı.

Tekraş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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