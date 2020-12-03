Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (10)

'KATİL SURİYELİ' PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Kahramanmaraş Valiliği, polis memuru Barış Göl'ü şehit edip bir polis memurunu da yaralayan Muhammet Karataş'ın Suriyeli olduğu yönünde sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapıldığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada asılsız paylaşımlarla ilgili hemen harekete geçildiği belirtilerek şöyle denildi: "İlimizde 3 Aralık 2020 tarihinde, cinayet şüphelisi bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışma sırasında çıkan silahlı çatışmada, bir polisimizi şehit eden bir polisimizi de yaralayan şüpheli kısa süre içerisinde yakalanmıştır. Isparta nüfusuna kayıtlı şüpheli M.K. gözaltına alınmış olup hakkındaki adli işlemler devam etmektedir. Bazı sosyal medya hesaplarında failin Suriyeli olduğuna dair paylaşılan kasıtlı bilgiler doğruyu yansıtmamaktadır. Asılsız ve kasıtlı bilgi paylaşımı yapan 7 sosyal medya hesap kullanıcısı tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ