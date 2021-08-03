CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞLER YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'nın son gününde Avcılar'da yolda yürürken önünü kesen otomobilden inen kişiler tarafından öldürülen Mehmet A.Ş.'nin katil zanlıları polis tarafından yakalandı.

KURBAN Bayramı'nın son gününde Avcılar'da yolda yürürken önünü kesen otomobilden inen kişiler tarafından öldürülen Mehmet A.Ş.'nin katil zanlıları polis tarafından yakalandı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlendi. Kardeş oldukları öğrenilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kurban Bayramı'nın son gününde Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda yolda yürüyen Mehmet A.Ş.'nin önü bir otomobil tarafından kesildi. Araçtan inen bir kişi Mehmet A.Ş.'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı. Çevreden yetişenler tarafından ağır yaraları olarak hastaneye kaldırılan Mehmet A.Ş., 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, polis ekipleri olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri Kaan B.(27) ile kardeşi Batuhan B.(23)'yi Başakşehir'de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanılan silahta ele geçirildi. İki kardeşin de daha önceden çeşitli suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞLER YAKALANDI
CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞLER YAKALANDI
CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞLER YAKALANDI
CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞLER YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kürşat Ayvatoğlu hakkında 'uyuşturucu'dan iddianame
Kürşat Ayvatoğlu hakkında 'uyuşturucu'dan iddianame
BAŞAKŞEHİR'DE 'DAYAKLI TEDAVİ' KUYRUĞU... SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN UMUT TACİRİNE BASKIN -1
BAŞAKŞEHİR'DE 'DAYAKLI TEDAVİ' KUYRUĞU... SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN UMUT TACİRİNE BASKIN -1
Karısını ve çocuklarını darp eden şüpheli, kapısı kırılarak girilen evde yakalandı
Karısını ve çocuklarını darp eden şüpheli, kapısı kırılarak girilen evde yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Seda Sayan Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞLER YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:24:26. #1.16#

title