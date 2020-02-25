Cinayet şüphelisi hurdacı, tutuklandı (2)

25.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:56

OĞLUM VE TORUNUM OLAYA KARIŞMADI

Bursa'da dükkanında gördüğü motosikletin kendisine ait olduğunu öne süren Yusuf Yiğit'i (24) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren hurdacı Nihat Öztürk'ün (61), tutuklama kararı verdiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Özdemir ifadesinde şunları söyledi:

"Olay günü Roman vatandaştan, elektrikli bisikletin iskeletini aldım. Parasını ertesi gün vereceğimi söyledim. Yarım saat sonra motosikletli bir genç geldi. Bisikletin iskeletine yapışarak bu benim dedi. Ancak, vermek istemedim. Fotoğrafını çekmek istedim. Genç sinirlendi. 'Sen kimsin de benim fotoğrafımı çekeceksin' diyerek, koltuk altından bir şey çıkardığını fark ettim. Oğlum 'baba silah çıkarıyor' deyince, kendimi konteynerin içine attım. Yeniden geleceğini söyleyerek gitti. Bir süre sonra tüfekle geldi. 'Bu bisikleti kimden aldın' diye bağırıyordu. Ben de silahımı alıp, dışarı çıktım. Tüfekle bize doğru ateş edeceğini düşünerek silahımı iki defa ateşledim. Koşarak olay yerinden ayrıldı. Ben de oğlumu ve torunumu alıp, Demirtaş'taki kardeşimin evinde buluştuk. Daha sonra polis beni yakaladı. Kesinlikle oğlum ve torunum olaya karışmadı. Olay bir anda gelişti. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."

Mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanan Nihat Özdemir, Bursa E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

Kaynak: DHA