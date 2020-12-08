Cinayet şüphelisi giydiği temizlik işçisi kıyafetinden tespit edilip yakalandı
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Cinayet şüphelisi giydiği temizlik işçisi kıyafetinden tespit edilip yakalandı

08.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:46
Cinayet şüphelisi giydiği temizlik işçisi kıyafetinden tespit edilip yakalandı

ŞANLIURFA'da sokakta yürürken öldürülen Salih Yoktur'un katil zanlısı Mehmet Ş., cinayet sırasında giydiği temizlik işçisi kıyafetinden yola çıkılarak yurt dışına kaçmak üzereyken İstanbul'da yakalandı.

 

 ŞANLIURFA'da sokakta yürürken öldürülen Salih Yoktur'un katil zanlısı Mehmet Ş., cinayet sırasında giydiği temizlik işçisi kıyafetinden yola çıkılarak yurt dışına kaçmak üzereyken İstanbul'da yakalandı.Olay 19 Ekim tarihinde Türk Meydanı Mahallesi'nde yaşandı. Yolda yürüyen Salih Yoktur adlı vatandaşa, tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Yoktur, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.400 SAATLİK GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İZLENDİBölgede bulunan 100 farklı güvenlik kamerasının 400 saatlik kaydını inceleyen ekipler, sokakta belediye temizlik işçilerinin giydiği iş kıyafeti buldular. Kamera görüntülerinde ekipler, şapka ve maske ile kendisini gizlemeye çalışan temizlik işçisi kıyafeti giyen bir kişiyi tespit etti. Görüntülerde şüphelinin ayakkabı markasını da tespit eden ekipler, bunun satıldığı mağazaları tek tek gezerek isim ve eşkal tespiti yaptılar. Olay yerinde bulunan temizlik işçisi kıyafetinin ait olduğu belediye yetkilileriyle de görüşen polisler, hangi işçinin giysisinin eksik olduğunu öğrendiler. Temizlik kıyafeti eksik işçinin, bazı eşyalarını bir süre önce Mehmet Ş.?ye verdiği anlaşıldı. Görüntülerdeki kişinin de Mehmet Ş. olduğunun saptanması üzerine polis, şüpheliyi bulmak için harekete geçti.

Cinayettin ardından Şanlıurfa'dan İstanbul'a gittiği öğrenilen Mehmet Ş.?nin peşine düşen polis ekipleri, gidebileceği adreslere baskın düzenledi. Polis ekipleri, bir adrese düzenlediği operasyonda yurt dışına kaçmaya hazırlanan Mehmet Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınarak Şanlıurfa'ya getirilen ve emniyette susma hakkını kullanan şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından; 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. 


Cinayet şüphelisi giydiği temizlik işçisi kıyafetinden tespit edilip yakalandı
Cinayet şüphelisi giydiği temizlik işçisi kıyafetinden tespit edilip yakalandı
Cinayet şüphelisi giydiği temizlik işçisi kıyafetinden tespit edilip yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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