Cinayet Şüphelisi Çay İçerken Yakalandı

Cinayet şüphelisi çay içerken yakalandı

Kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, 17 yıl sonra yakalandı



VAN - Hakkari'de 2010 yılında yaşanan 'kasten öldürme' olayının şüphelisi, kahvede çay içerken gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari'nin Geçitli köyünde arazi ve mera anlaşmazlığı yüzünden F.D. isimli şahsın kaleşnikof marka silahla öldürülmesi olayının şüphelisi olarak aranan ve aynı zamanda PKK/KCK terör örgütü içerisinde bulunduğu ifade olunan şüpheli R.K.'in Van'daki akrabalarını ziyarete geleceğinin bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan sokak ve istihbari çalışmalar sonucu R.K.'nın İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çay ocağında olduğu tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, 22 Aralık 2017 günü saat 15.30 sıralarında yapılan operasyonda A.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan şüpheli R.K.'yı yakalanarak gözaltına aldı.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli R.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.