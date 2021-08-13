Cinayet şüphelisi canlı yayın yapıp, teslim oldu
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Cinayet şüphelisi canlı yayın yapıp, teslim oldu

Cinayet şüphelisi canlı yayın yapıp, teslim oldu
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de çıkan kavgada tabancayla 1 kişiyi öldüren, kendi kardeşiyle birlikte 2 kişiyi de yaralayıp kaçan Bayram Say (28), bugün sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla canlı yayın yaptıktan sonra jandarmaya teslim oldu.

DENİZLİ'de çıkan kavgada tabancayla 1 kişiyi öldüren, kendi kardeşiyle birlikte 2 kişiyi de yaralayıp kaçan Bayram Say (28), bugün sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla canlı yayın yaptıktan sonra jandarmaya teslim oldu.

Honaz ilçesi Ovacık Mahallesi'nde, 9 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında alkol alıp eğlenen Bayram Say ile Rıdvan Kaygılı arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce Bayram Say, yanındaki tabancayla rastgele çevreye ateş açtı. Mermiler kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya'nın (34) başına, Rıdvan Kaygılı'nın (33) göğsüne ve Say'ın kardeşi Erkan Say'ın (23) da bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram Say ise kaçtı. Evli ve 3 çocuk babası Fatih Bozkaya, tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

'SON KEZ' YAYIN YAPTIJandarma tarafından aranan Bayram Say, bugün sosyal medya hesabından 'Son kez' başlığıyla, kız arkadaşıyla birlikte, bir otomobilin arka koltuğundayken canlı yayın yaptı. Cinayet suçundan aranmasına rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Say, otomobili kullanan sürücüye "Abi sen biraz yavaş git, son kez Bağbaşı'nı göreyim" diyerek yayınına devam etti. Say, yayının devamında, "Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim" dedikten sonra yanındaki kız arkadaşı da, "Bakın, bakın son kez bakıyorsunuz? Ben de son kez bakıyorum" dedi.

Say, yayınında son olarak da "Ne yapalım kaderimiz böyleymiş" dedikten sonra yayını sona erdirdi. Say, ardından jandarmaya gidip teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Say, tutuklandı.


Cinayet şüphelisi canlı yayın yapıp, teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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