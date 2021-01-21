Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı

21.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:03
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı

ANTALYA'da Şadiye Öztürk'ün (85) yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili aranan 2 şüpheliden H.K, polis tarafından cami tuvaletinde yakalandı.

ANTALYA'da Şadiye Öztürk'ün (85) yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili aranan 2 şüpheliden H.K, polis tarafından cami tuvaletinde yakalandı.

Olay, iki gün önce Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın giriş katında yaşayan Şadiye Öztürk, evinin salonunda ölü bulundu. Salon duvarlarındaki kandan yola çıkan polis, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelinin eşkali belirlendi. Şüphelilerden H.K.'nın Hüseyin Alanyalı Camii'nde olduğu ihbarı üzerine adrese giden Yunus timleri, şüpheliyi cami tuvaletinde yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen H.K., ifadesine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Diğer şüpheli S.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı
Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Vladimir Putin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:13:27. #1.15#
title