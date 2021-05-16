Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı
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Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı

Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı
Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel

SAMSUN'da bayramda barışmak için bir araya gelen husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Muhammet Kıcır'ın (29) vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'da bayramda barışmak için bir araya gelen husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Muhammet Kıcır'ın (29) vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ferit K. ifadesinde, "Aramızda eskiden kalma husumet vardı. Bayram günü barışmak için bir araya geldik. Bir anda aramızda kavga çıktı. O bize biz de ona ateş ettik" dedi.

Olay, cuma akşamı Tekkeköy ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Kıcır, Ferit K., ve kardeşi Emrah K.'nin arasında eskiye dayanan husumet vardı. İki grup barışmak için bir araya geldiğinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammet Kıcır göğsünden 4 mermiyle, Ferit K. ve Emrah K. kardeşler ise bacaklarından yaralandı. Arkadaşları tarafından otomobille Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülen Kıcır, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ferit K. ve Emrah K. ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

HASTANEDE ARBEDE YAŞANDIKıcır'ın ölüm haberini alan yakınları, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servis'i önünde sinir krizi geçirdi. Bu sırada bekçi ve polis ekipleri ile kalabalık arasında arbede yaşandı. Arbedede 1 bekçi yaralandı. Muhammet Kıcır'ın cansız bedeni, otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü. 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİKıcır, dün ilçede bulunan aile kabristanlığında toprağa verilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri hastanede tedavileri tamamlanan Ferit K. ve Emrah K. kardeşler ile onlara yardım eden Caner Y. (27) ve Batuhan H.'yi (27) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 'O BİZE, BİZ DE ONA ATEŞ ETTİK'

Şüpheli Ferit K. polis ifadesinde "Aramızda eskiden kalma husumet vardı. Bayram günü barışmak için bir araya geldik. Bir anda aramızda kavga çıktı. O bize, biz de ona ateş ettik" dediği öğrenildi.


Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı
Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı
Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı
Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı
Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı
Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı
Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı
Cinayet şüphelisi: Barışmak için bir araya geldik aramızda kavga çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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