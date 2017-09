Cinayet Şüphelisi Baba ve Oğlu Operasyonla Yakalandı

ANKARA'nın Çankaya İlçesi'nde otomobilinde öldürülmüş olarak bulunan Aydın Sümer'in katil zanlısı 21 yaşındaki Uğur Can Yasan ve babası 58 yaşındaki Ferat Yasan Konya yakalandı.



Olay, ilçeye bağlı Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Sümer'in otomobilinde ölü olarak bulunması ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin olay yerinden 06 FV 1366 plakalı otomobil ile Konya yönüne kaçtığını tespit etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Konya'daki ekiplerle bağlantı kurarak şüphelilerin bu kentin il sınırlarına giriş yaptıkları bilgisi verdi. Bunun üzerine ekipler operasyon için harekete geçti.



Konya Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler kent merkezi girişindeki Birlik Parkı önünde kamyonlarla yolu kapatarak önlem aldı. Bir ekip de aracı arkadan takibe aldı. Şüpheliler kent merkezine girdiği sırada çok sayıda polis silahlarını çekerek aracı durdurdu. Şüpheli Uğur Can Yasan ve babası Ferat Yasan araçtan indirilerek yere yatırıldı. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra ekip otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.Uğur Can Yasan verdiği ilk ifadesinde, olaydan önce babası ile birlikte aracın arka tarafında alkol aldıklarını anlatırken, şöyle dedi:



"Bu sırada içinde 3 kişi bulunan bir otomobil gelerek orada duran bayanlara laf attı. Biz de onları uyardık ve tartışma çıktı. Daha sonra şahıslar ordan uzaklaştı ve yarım saat sonra 15-20 araçla geri geldiler. Ben de bagajda bulunan silahımı alarak ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum. Konya üzerinden Antalya'ya gidecektik. Suç aleti silahı Altınekin İlçesi civarlarında attım."



Şüpheliler işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülecek. - Konya