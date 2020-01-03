Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede (2)
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Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede (2)

ANNE VE KIZI TUTUKLANDIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39), babası ile tartışan G.Ö. ve kızı N.E. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı.

03.01.2020 22:07 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:07
Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede (2)

VE KIZI TUTUKLANDI

'nin ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39), babası ile tartışan G.Ö. ve kızı N.E. ile karşılaşınca aralarında çıktı. Kavgada anne-kız ve 15 yaşındaki torun tarafından dövülen Gökbudak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınıp mahkemeye çıkartılan şüphelilerden anne G.Ö. ve kızı N.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yaşındaki torun E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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