Cinayet şüphelisi anne, kızı ve torunu adliyede (2)

03.01.2020 22:07 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:07

ANNE VE KIZI TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Şükrü Gökbudak (39), babası ile tartışan G.Ö. ve kızı N.E. ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada anne-kız ve 15 yaşındaki torun tarafından dövülen Gökbudak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınıp mahkemeye çıkartılan şüphelilerden anne G.Ö. ve kızı N.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yaşındaki torun E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA