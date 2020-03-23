Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 37 yaşındaki şahsın tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak bir kişi adliyeye sevk edildi.

23.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:41
Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 37 yaşındaki şahsın tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen mahallesinde meydana gelen olayda C.O., M.K.'nın tabancasından çıkan kurşunla göğüsünden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan C.O., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden C.O., otopsi işleminin tamamlanmasıyla kılınan cenaze namazının ardından İldem mezarlığına defnedildi. M.K. ise, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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