Cinayet Şüphelisi 4 Ay Sonra Sahte Kimlikle Yakalandı (2)

Cinayet Şüphelisi 4 Ay Sonra Sahte Kimlikle Yakalandı (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGaziantep'te, tartıştığı İbrahim Halil Akkılıç'ı tüfekle öldürüp, 4 ay sonra yakalanan ve bugün adliyeye sevk edilen Müslüm Çaprak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay gecesi yanında olan Ferhat Polat ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cinayet Şüphelisi 4 Ay Sonra Sahte Kimlikle Yakalandı (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te, tartıştığı İbrahim Halil Akkılıç'ı tüfekle öldürüp, 4 ay sonra yakalanan ve bugün adliyeye sevk edilen Müslüm Çaprak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olay gecesi yanında olan Ferhat Polat ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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