Cinayet şüphelisi 23 yıl sonra ahırda yakalandı
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Cinayet şüphelisi 23 yıl sonra ahırda yakalandı

NİĞDE'de 23 yıl önce işlediği cinayetten aranan N.K. (55), ahırda saklanırken yakalandı.

06.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:07
Cinayet şüphelisi 23 yıl sonra ahırda yakalandı

'de 23 yıl önce işlediği cinayetten aranan N.K. (55), ahırda saklanırken yakalandı.

İl ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kaynarca Köyü'nde 1997 yılında meydana gelen 'adam öldürme' suçundan 18 yıl hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N. K.'nin bir ahırda saklandığı bilgisine ulaştı. JASAT ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonla şüpheli N.K.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından N.K. Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA

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