Cinayet şüphelisi, 20 yıl sonra parmak izinden yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, 20 yıl önce evinde öldürülen gayrimenkul zengini Mustafa Enver Özmen'in (70) katil zanlısı parmak izinden yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 20 yıl önce evinde öldürülen gayrimenkul zengini Mustafa Enver Özmen'in (70) katil zanlısı parmak izinden yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Adem Öngeç (53), tutuklandı.

Mustafa Enver Özmen, Eşrefpaşa semtindeki yalnız yaşadığı evinde, 30 Nisan 2001 tarihinde ölü bulundu. Özmen'den haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi sonrasında eve gelen polis ekipleri, Özmen'in ellerinin, kollarının ve ağzının bağlandığını, sonra da boğularak öldürüldüğünü belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili açtığı soruşturmada sonuca ulaşılamadı ve olay faili meçhul olarak kaldı. Soruşturma dosyası 20 yıl sonra yeniden ele alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yeniden parmak izi taraması yaptı. Dairenin iç kapılarının birinin kolundaki parmak izinin, bir süre önce sahte para ve dolandırıcılık suçlarına karışan Adem Öngeç'e ait parmak izi ile eşleştiği tespit edildi. Polis, Öngeç'i gözaltına aldı, Öngeç, polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddedip, o tarihte mobilyacılık yaptığını ve söz konusu eve teslimat için gitmiş olabileceğini söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öngeç, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN