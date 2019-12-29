Cinayet suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı
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Cinayet suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de, cinayet işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

29.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:52
Cinayet suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü yakalandı

'de, cinayet işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, tarafından yakalandı.

yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bilgileri sorgulanan L.K'nin, "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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