Cinayet soruşturmasında aranan eski futbolcu Sezer Öztürk yurt dışına kaçarken yakalanmasının ardından tutuklandı
TRAFİKTE yol verme tartışması yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş ederek 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk, Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı.
'İLLA HAKLI OLMAK İÇİN ÖLMEM GEREKMİYOR'Öztürk, ifadesinde "Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm, daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darp ettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor. Ben ateş etmedim, Ömer Genç benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam, korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı" diyerek suçlamayı kabul etmedi.
TUTUKLANDIHakimlik, Öztürk'ün "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. - İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet