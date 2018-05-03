Korkunç Cinayet Sonrası Kanları Temizledikleri Anlar, Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İstanbul Fatih'te internet kafe işleten adeam, imam nikahlı eşini taciz ettiği ve cep telefonunu çaldığı iddiasıyla cezaevinden yeni tahliye olan arkadaşını bıçakladı. Bıçaklanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayeti işleyen adam eşi ve oğluyla cinayet sonrası kanları temizledi. Görüntülerine ulaşan polis, bıçağı kullanan 3 kişiyi gözaltına aldı.

CEZAEVİNDEN ÇIKAN ARKADAŞINI İMAM NİKAHLI EŞİNİN EVİNE GÖNDERDİ

İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 23 Nisan Günü gece 23.00 sıralarında Fatih Kumkapı'da bir internet kafede yaşandı.

Cezaevinden çıktıktan sonra kalacak yer arayışına giren Hasan A. daha önceden tanıdığı 24 yaşındaki Serhat G.'yi aradı. Serhat G. ise Hasan A.'ya bir süre kalması için imam nikahlı eşi olan Ezoza K. (25) ve onun üvey kardeşinin kaldığı Laziz S.'nin (30) kaldığı eve yönlendirdi.

KADINI TACİZ EDEN ADAM TELEFONUNU DA ALIP KAÇTI

Bir süre sonra Ezoza K., Serhat G.'ye, Hasan A.'nın kendisini taciz ettikten sonra cep telefonunu çalarak kaçtığını söyledi. Serhat G. ise Hasan A.'ya ulaşarak işlettiği kafeye çağırdı. İkili kafede tartışmaya başladı. Bu esnada Ezoza K. Hasan A.'ya tokat ve tekme atması üzerine tartışma arbedeye dönüştü.

ADAMI BIÇAKLADIKTAN SONRA KARISI VE OĞLUYLA KANLARI TEMİZLEDİ

Arbede esnasında Serhat G. yanında bulunan bıçağı Hasan A.'ya sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yerde kalan Hasan A.'yı kenara çeken Serhat G., odada bulunan Ezoza K. ve Laziz S.'nin yardımıyla etrafı temizledi. Etrafı temizleyen şüpheliler daha sonra çağırdıkları taksiyle Hasan A.'yı Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderdi.

Ancak aldığı bıçak darbeleri sonucu 30 yaşındaki Hasan A. hayatını kaybetti.

POLİS, KAFEDEKİ KANI TEMİZLEDİKLERİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI

Hasan A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri bilgisine başvurduğu taksiciden olayın gerçekleştiği kafeyi tespit etti. Kafede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cinayet ve cinayetin ardından kanların temizlenme görüntülerine ulaştı.

ADAM, İMAM NİKAHLI EŞİ VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bıçağı kullandığı iddia edilen Serhat G. ile birlikte Ezoza K. ve Laziz S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(Kaynak: Sözcü)