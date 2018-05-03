Korkunç Cinayet Sonrası Kanları Temizledikleri Anlar, Güvenlik Kamerasına Yansıdı
İstanbul'da internet kafe işleten adam, imam nikahlı eşini taciz eden arkadaşını, kafede öldürdükten sonra eşi ve oğluyla kanlarını temizledi. Görüntülere ulaşan polis 3 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Fatih'te internet kafe işleten adeam, imam nikahlı eşini taciz ettiği ve cep telefonunu çaldığı iddiasıyla cezaevinden yeni tahliye olan arkadaşını bıçakladı. Bıçaklanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayeti işleyen adam eşi ve oğluyla cinayet sonrası kanları temizledi. Görüntülerine ulaşan polis, bıçağı kullanan 3 kişiyi gözaltına aldı.
CEZAEVİNDEN ÇIKAN ARKADAŞINI İMAM NİKAHLI EŞİNİN EVİNE GÖNDERDİ
İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 23 Nisan Günü gece 23.00 sıralarında Fatih Kumkapı'da bir internet kafede yaşandı.
Cezaevinden çıktıktan sonra kalacak yer arayışına giren Hasan A. daha önceden tanıdığı 24 yaşındaki Serhat G.'yi aradı. Serhat G. ise Hasan A.'ya bir süre kalması için imam nikahlı eşi olan Ezoza K. (25) ve onun üvey kardeşinin kaldığı Laziz S.'nin (30) kaldığı eve yönlendirdi.
KADINI TACİZ EDEN ADAM TELEFONUNU DA ALIP KAÇTI
Bir süre sonra Ezoza K., Serhat G.'ye, Hasan A.'nın kendisini taciz ettikten sonra cep telefonunu çalarak kaçtığını söyledi. Serhat G. ise Hasan A.'ya ulaşarak işlettiği kafeye çağırdı. İkili kafede tartışmaya başladı. Bu esnada Ezoza K. Hasan A.'ya tokat ve tekme atması üzerine tartışma arbedeye dönüştü.
ADAMI BIÇAKLADIKTAN SONRA KARISI VE OĞLUYLA KANLARI TEMİZLEDİ
Arbede esnasında Serhat G. yanında bulunan bıçağı Hasan A.'ya sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yerde kalan Hasan A.'yı kenara çeken Serhat G., odada bulunan Ezoza K. ve Laziz S.'nin yardımıyla etrafı temizledi. Etrafı temizleyen şüpheliler daha sonra çağırdıkları taksiyle Hasan A.'yı Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderdi.
Ancak aldığı bıçak darbeleri sonucu 30 yaşındaki Hasan A. hayatını kaybetti.
POLİS, KAFEDEKİ KANI TEMİZLEDİKLERİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI
Hasan A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri bilgisine başvurduğu taksiciden olayın gerçekleştiği kafeyi tespit etti. Kafede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cinayet ve cinayetin ardından kanların temizlenme görüntülerine ulaştı.
ADAM, İMAM NİKAHLI EŞİ VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Çalışmalarını sürdüren ekipler, bıçağı kullandığı iddia edilen Serhat G. ile birlikte Ezoza K. ve Laziz S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
(Kaynak: Sözcü)
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NE GÜNLERE VE NE KADAR CAHİL BOŞ İNSANLARA KALDIK KANI TEMİZLEDİNİZ PEKİ ŞİMDİ KENDİNİZİ NASIL TEMİZLİYCENİZ BE AHMAKLAR HEPSİ MÜEBBET ALIR İÇERDE ÇÜRÜRCevap Yaz Yayından Kaldır
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suçlu aslında kafe sahibi niye arkadaşını eşinin yaşadığı eve göndürüyonCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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özel isimleri Kısaltmak Ne demek TC yerine Türkiye Cumhuriyeti Yazmak Zor mu Nedir Bu Rezillik Bu Ülke TC devleti Değil TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİDİR. İnsan Az yaşadığı Devletine Saygı DuyarCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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TC insan hayatı okadar mı ucuz???Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır