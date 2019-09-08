08.09.2019 01:26

Cinayet sonrası hastanede arbede

Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ERZİNCAN - Erzincan'da akrabalar arasında boşanma davası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Cinayet olayı sonrasında hastane acil önünde kalabalık iki taraf arasında arbede yaşandı.

Olay, Erzincan merkez Halitpaşa Caddesi SGK Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Metin D., kardeşi Çetin D., Esma D., evlerine doğru yürüdükleri sırada Soner B., ile karşılaştılar. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İki tarafında bıçak kullandığı kavgada Metin ve Çetin D., ile husumetlileri Soner B., yaralandı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Metin D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Cinayet sonrası hastanede arbede"

Hastanede Metin D.'nin ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Bir süre sonra hastane önünde kalabalık yoğunlaştı. Bu sırada akraba gurubu arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Çok sayıda polis ve güvenlik görevlisi yaşanan arbedeye müdahale etti. Taraflar kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle birbirinden ayırt edildi.

Polis ekipleri hastane ve olayın yaşandığı tarafların ikametleri önünde güvenlik tedbirlerini artırırken hastanede tedavisi tamamlanan cinayet şüphelisi Soner B., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek sorgusuna başlandı.

Kaynak: İHA