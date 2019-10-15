Cinayet sanıkları hakim karşısında

15.10.2019 15:56

Adana'da cesedi toprağa gömülü halde bulunan Suriyeli kadının cinayetiyle ilgili 4 yakını hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, arazide gömülü halde cesedi bulunan İbtisem Kedro'nun kardeşi tutuklu Hasan Kedro ile tutuksuz yargılanan ablası İmen Hasan (27) katıldı.

Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, haklarında yakalama kararı bulunan öldürülen kadının kuzeni Halid Ali (31) ve yengesi Hanan Abou (27) yer almadı.

Sanıklardan Hasan Kedro, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, cinayetle ilgisinin olmadığını iddia ederek, ablasının aranan kuzeni tarafından boğularak öldürülüp gömüldüğünü ileri sürdü.

Olaydan sonra kuzeninin kaçtığını, kendisinin de ailesiyle Suriye'ye gittiğini anlatan Kedro, yakalanarak Türkiye'ye teslim edildiğini anlattı.

İmen Hasan da olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, Hasa Kedro'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'ndeki at çiftliğinde, 28 Ocak 2018'de Suriyeli İbtisem Kedro'nun arazide gömülü halde ceset bulunmuştu. Cumhuriyet savcısının, kadını öldürdükleri iddiasıyla 4 yakını hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle hazırladığı iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Kaynak: AA