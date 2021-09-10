Cinayet sanığından ilginç çıkış: "Öldürecek olsam arabada, parkta öldürürdüm"
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Cinayet sanığından ilginç çıkış: "Öldürecek olsam arabada, parkta öldürürdüm"

Cinayet sanığından ilginç çıkış: 'Öldürecek olsam arabada, parkta öldürürdüm'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de 16 yaşındaki Serhat Sayin'i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de 16 yaşındaki Serhat Sayin'i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Öldürme niyeti olmadığını söyleyen sanık, "Öldürecek olsam arabada, parkta öldürürdüm zaten" dedi.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3. duruşmasında, 'kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık Şehmus Y., hayatını kaybeden Serhat Sayin'in ailesi, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Şehmus Y.'nin Serhat'ın yaşıyla ilgili iddiasına yanıt veren anne Sabiha Sayin, "Oğlumun gerçek yaşıdır. Şüpheli oğlumun yaşını büyük göstermeye çalışıyor. Söyledikleri yalandır. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Şehmus Y. ise olayı tasarlayarak yapmadığını iddia ederek, "Ben tasarlayacak olsam arabada, parkta öldürürdüm. Benim öldürme niyetim yoktu. Serhat dükkanıma gelip bıçak çekip, küfür edince öldürdüm. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Adli Tıptan gelen rapora göre sanık Şehmus Y.'nin akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi.

Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi gerekçesiyle duruşmayı erteledi.

Olay

14 Eylül 2020'de merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan Şehmus Y. (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşine sosyal medya hesabından mesaj attığını öne sürdüğü Y.S.'yi çağırıp darp etti. Ağabeyinin darp edildiğini gören Serhat Sayin, Şehmus Y.'nin iş yerine giderek, parka gelmesini istedi. Şehmus Y. de dükkan sahibinin ruhsatlı tabancasını alarak parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Y., yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin'e ateş etti. 2 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sayin, özel araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının olayla ilgili hazırladığı iddianamede, sanık Şehmus Y.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. - MERSİN

Cinayet sanığından ilginç çıkış: 'Öldürecek olsam arabada, parkta öldürürdüm'
Cinayet sanığından ilginç çıkış: 'Öldürecek olsam arabada, parkta öldürürdüm'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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