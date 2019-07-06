Cinayet sanığı kardeşe önce ceza, sonra tahliye

BURSA'da tartıştığı ağabeyi Münir Salır'ı (48) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mümün Salır (41), karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son sözünde, "Birlikte düştüğümüz sırada bıçak omzuna geldi. Kazayla oldu" diyen Salır, verilen 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası kararıyla birlikte tahliye edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde geçen yıl Aralık ayında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Münir Salır, sabah saatlerinde kardeşi Mümün Salır'ın evine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan arbedede Mümün Salır, abiğabeyi Münir Salır'ı, sol omzundan bıçakladı. Münir Salır, kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine gelen sağlık ekibi Salır'ı Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Münir Salır, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mümün Salır, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'üst soydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açılan iki çocuk babası Mümün Salır, karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık Mümün Salır, ifadesinde şunları anlattı:

"Olay sabahı oturduğumuz aile apartmanında üst kattan ağabeyimin bağırma seslerini duydum. Yanına gittiğimde mutfakta idi. Sakinleştirmeye çalıştım. Bu sırada elimde bıçak vardı. Ağabeyimin bir bacağı protez idi. Aramızda bir metre mesafe vardı. Fayans üzerinde bulunan halı ağabeyimin ayağının altından kaydı ve benim üzerime doğru kapaklanınca ikimiz birlikte düştük. Bıçağın sol omzuna geldiğini fark etmedim. Kendimi dışarıya attığımda elimde bulunan bıçakta kan izi gördüm. Oğlum aklıma gelince içeriye girdim. Bu sırada ağabeyim merdivende yerde idi. Bana 'Mümün' diye seslendi, 'Efendim abi' dedim. sağlık ekiplerine haber verdim. Hastaneye götürdüler. Sonra öldüğünü öğrendim. Kazayla oldu. Pişmanım."

Sanık avukatı ise olayın meşru müdafaa şartları altında oluştuğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında meşru müdafaa maddelerinin uygulanmasını istedi.

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, sanığa ilk olarak müebbet hapis cezası verdi. Meşru müdafaa şartları oluşturan TCK 25/1, TCK 27/1 maddeleri ile iyi hal ve tahrik indirimleri uygulayan heyet, cezayı 4 yıla, ardından 3 yıl 4 aya indirdi. Mahkeme heyeti, yurtdışı yasağıyla birlikte sanığa 2 yıl 9 ay 10 gün ceza vererek, tutukluluk süresini göz önünde bulundurup, tahliye etti.



Kaynak: DHA

- Bursa