Cinayet olayına karıştığı bahanesiyle yaşlı adamın altınlarını dolandırdı
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Cinayet olayına karıştığı bahanesiyle yaşlı adamın altınlarını dolandırdı

Cinayet olayına karıştığı bahanesiyle yaşlı adamın altınlarını dolandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Ceyhan ilçesinde cinayet olayına karıştığı bahanesiyle yaşlı bir adamın altın bileziklerini ve cep telefonunu dolandıran şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde cinayet olayına karıştığı bahanesiyle yaşlı bir adamın altın bileziklerini ve cep telefonunu dolandıran şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Kızıldere Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki E.F, cinayet olayına karıştığı bahanesiyle cep telefonuyla kendisini arayarak kolluk kuvveti olarak tanıtan kişiye 8 adet bilezik ve 1 adet cep telefonunu kaptırdı.

Yaşlı adamın şikayeti üzerine jandarma dedektiflerince geniş çaplı araştırma yapıldı. Kızıldere Mahallesi'ne giriş çıkış yapan 680 araç üzerinde araştırma yapıldı. Bir taksinin dolandırıcılık olayının meydana geldiği zaman diliminde mahalleye giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Araç plakasından yola çıkılarak taksinin il merkezinde bulunan bir taksi durağına kayıtlı olduğu ve sürücüsünün S.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Sürücü ile yapılan görüşmede olay tarihinde dolandırıcılık olayını gerçekleştiren ve ismini bilmediği şahsı mahalleye getirdiğini söyledi. Detaylı yapılan incelemede dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahsın N.Ç. olduğu, taksi şoförü, mağdur ve mahalle halkı tarafından teşhis edildi.

Şüphelinin başka bir suçtan Adana Cezaevinde yattığı belirlenerek hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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