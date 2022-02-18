'Cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu' yalanıyla 130 bin TL dolandırıldı (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUTUKLANDIAmasya'da, telefonla aradığı Mediha Koç'un (70) ziynet eşyaları ve 130 bin TL'sini dolandıran Seymen Şeker (20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AMASYA (DHA) - TUTUKLANDI
Amasya'da, telefonla aradığı Mediha Koç'un (70) ziynet eşyaları ve 130 bin TL'sini dolandıran Seymen Şeker (20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı - Güncel