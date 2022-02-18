'Cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu' yalanıyla 130 bin TL dolandırıldı (2) - Haberler
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'Cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu' yalanıyla 130 bin TL dolandırıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
'Cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu' yalanıyla 130 bin TL dolandırıldı (2)

TUTUKLANDIAmasya'da, telefonla aradığı Mediha Koç'un (70) ziynet eşyaları ve 130 bin TL'sini dolandıran Seymen Şeker (20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AMASYA (DHA) - TUTUKLANDI

Amasya'da, telefonla aradığı Mediha Koç'un (70) ziynet eşyaları ve 130 bin TL'sini dolandıran Seymen Şeker (20), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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