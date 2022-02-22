Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı sanayi güvenlik görevlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı sanayi güvenlik görevlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan Gönül'ün (44) cenazesi yakınları tarafından yapılan otopsi sonrasında Bursa Adli Tıp Kurumundan alındı. Gönül'ün cenazesi Zeytinli Merkez Camisi'ne getirildi. Gönül'ün cenazesi, Zeytinli Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazını müteakip mezarlığa kadar omuzlar üzerinde taşındı. Gönül'ün cenazesi Zeytinli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, kavga esnasında yaralanarak Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı

Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı

Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı

Cinayet kurbanı Erdoğan Gönül son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Güvenlik Görevlisi, Balıkesir, Edremit, Otopsi, 3. Sayfa, Haberler

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