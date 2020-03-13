Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı
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Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı

Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren ve polise teslim olan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

13.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:39
Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı

Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren ve polise teslim olan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, Çorlu'da Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana gelmiş, apartmanın ikinci katındaki dairesinde oğlu ve kızı ile yaşadığı kaydedilen Günay Seferova adlı yabancı uyruklu kadın ile iddialara göre birliktelik yaşadığı Tarık T. arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında Günay Seferova'yı boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 8 defa bıçaklayan Tarık T. kadının ölümüne neden olmuştu.

Olayın ardından karakola giderek cinayeti itiraf eden ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesine başvurulan katil zanlısı emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA

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Cinayet işleyip karakola giden zanlı tutuklandı

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