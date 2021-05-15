Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi

Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi Jandarma köyün giriş çıkışlarını kapattı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi öldüren şahıs, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi.