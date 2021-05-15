Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi
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Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi Jandarma köyün giriş çıkışlarını kapattı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi öldüren şahıs, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi.

Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi

Jandarma köyün giriş çıkışlarını kapattı

DÜZCE - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi öldüren şahıs, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.B. isimli şahıs bir kişiyi silahla vurdu. Bölgeye giden jandarma ekipleri ile çatışmaya giren şahıs için köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi
Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi
Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi
Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi
Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi
Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi
Cinayet işleyip, jandarma ile silahlı çatışmaya girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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