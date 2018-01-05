Cinayet İddiasında, Mahkeme 'Ceset Yok' Diyerek Serbest Bıraktı (2)

ÇOBANIN CESEDİ ARANDI



Edirne'de, çoban Recep D.'nin, 1.5 yıl önce kaybolan meslektaşı Engin Kocaoğlu'nu eski patronu Nasuh U.A.'nın öldürdüğünü ve birlikte cesedini parçalayıp poşetlerle Meriç Nehri'ne attıklarını iddiası üzerine, polis soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma kapsamında, Edirne Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri, Kocaoğlu'nun cesedinin nehirde aranması için Tekirdağ Emniyeti Su Altı Grup Amirliği'nden yardım istedi.



Tekirdağ'dan Edirne'ye gelen dalgıç polis ile Edirne AFAD ekipleri, nehirde arama yaptı. 'NATO' ya da 'Demir Köprü' olarak da bilinen Süvari Köprüsü çevresinde yaklaşık 2 saat süren aramalarda, herhangi bir ize rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



