Cinayet İddiası - 2 Şüpheli Adliyeye Çıkarıldı

Düzce'de, arkadaşları Rıdvan Değerli'yi darp ettikten sonra araçla üzerinden geçerek ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, geçen pazar günü sabahın erken saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde yerde yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Söz konusu kişinin Rıdvan Değerli olduğunu tespit eden ekipler, ağır yaralanan genci trafik kazası şüphesiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Değerli, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Polisin dikkati olayı aydınlattı

Olay yeri inceleme esnasında Değerli'nin vücudunda, trafik kazasına uğradığı izlenimini veren izlerin haricinde oluşan yaraları fark eden polis ekipleri detaylı inceleme başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen, Değerli'nin olay gecesi arkadaşları K.S ve C.M ile olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Bu arada şüpheliler K.S ve C.M'nin emniyetteki ifadelerinde, cumartesi gecesi beraber alkol aldıkları Değerli ile araç içerisinde tartışma yaşadıklarını, daha sonra da kendisini araçtan indirip, darp ettiklerini anlattığı öğrenildi.

Daha sonra yol ortasında bıraktıkları arkadaşlarının üzerinden araçla geçtiklerini itiraf eden şüphelilerin, olay yerinden kaçtıktan sonra söz konusu aracı yıkattıklarını ifade ettiği belirtildi.