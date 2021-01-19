Cinayet hükümlüsü yakalandı
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Cinayet hükümlüsü yakalandı

19.01.2021 19:30 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:33
Cinayet hükümlüsü yakalandı

ERZURUM'da cinayet şüphelisi olarak hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.E., Denizli'de yakalandı.

ERZURUM'da cinayet şüphelisi olarak hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.E., Denizli'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.E., tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 52 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.E.'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşsu Mahallesi'nde bir evde saklandığını öğrendi. Operasyon düzenleyen polis, K.E.'yi gözaltına aldı. 'Çocuğu kasten öldürme' gözaltına alınan K.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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