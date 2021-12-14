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Cinayet gibi kaza: 2 ölü... Karı koca kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cinayet gibi kaza: 2 ölü... Karı koca kazada hayatını kaybetti Samsun'da bir otomobilin çarpması sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpan imam ile yanındaki öğretmen eşi olay yerinde feci şekilde hayatlarını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Cinayet gibi kaza: 2 ölü... Karı koca kazada hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da bir otomobilin çarpması sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpan imam ile yanındaki öğretmen eşi olay yerinde feci şekilde hayatlarını kaybetti. İmamın aracına çarpan araç ise kayıplara karıştı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 08.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan Mahmut Akbulut ile eşi Edanur Akbulut olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Hurdaya dönen araçtaki cesetler itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada ölen Mahmut Akbulut'un Ordu'nun Ünye ilçesinde imam, eşi Edanur Akbulut'un ise öğretmen olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşına boğulup sinir krizi geçirdi. Araçtan güçlüklü çıkartılan cesetler otopsi için samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayet gibi kaza: 2 ölü... Karı koca kazada hayatını kaybetti

Cinayet gibi kaza: 2 ölü... Karı koca kazada hayatını kaybetti

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