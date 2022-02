CİNAYET DENKLEMİ 17 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, tavuk firmasında çalışan Murat Özdemir'in (26) öldürülmesinden 17 yıl sonra çözülen cinayette; firmanın eski muhasebecisi Mustafa Şeker (43) ve Hakan Fidan (61) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Murat Özdemir'in, daha önce iş yerinden tanıdığı Mustafa Şeker'e güvenerek şüphelileri aracına aldığı ve 7 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirtilerek Şeker ve Fidan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Kartepe ilçesi Köseköy Tepecik Mahallesi'nde 10 Haziran 2004'te meydana gelen olayda, tavuk firmasına ait dağıtım kamyoneti içinde Murat Özdemir'in cesedi bulundu. Firmanın dağıtım ve tahsilat işlerini yapan Özdemir'in bıçaklanarak öldürüldüğü ve araçtaki paranın gasbedildiği belirlendi. Cinayetin işlediği yıl soruşturmaya dair herhangi bir delile ulaşılamadığından dosya, 'faili meçhul' olarak kapatıldı. Zamanla yaşanan kentleşme ile olay yeri, polis bölgesine geçti ve dosya Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden açıldı. Cinayeti araştıran polis, Mustafa Şeker ve Hakan Fidan'ı gözaltına aldı. 11 Ekim 2021'de mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporuna göre, Murat Özdemir'in 4'ü başına öldürücü nitelikte olan 7 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği ve bıçak yaralarının aracın yolcu kısmında oturan bir kişi tarafından gerçekleştirilen bir saldırıyla oluştuğu tespit edildi. Murat Özdemir'in, toplam değeri 24 bin 556 TL olan el çantasındaki çek ve paraların gasbedildiği belirtilen iddianamede, olay yerinde 25 farklı parmak izi tespit edildiği bilgisine yer verildi. Olay yerinden alınan parmak izleri içinde o tarihte kimliği belirlenemeyen 13 parmak ve avuç izi, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni teknolojik imkanlarla tekrar incelendi. İzlerden 1'inin Hakan Fidan'ın sağ el serçe parmak izi, 3'ünün ise iki elinin avuç izleri olduğu belirlendi. Ayrıca Fidan'ın cep telefonunun, olay tarihinde, olay yerindeki baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi.

CEP TELEFONLARI OLAY YERİNDEN SİNYAL VERMİŞ

Olayın birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, Hakan Fidan'ın olay tarihinde kullandığı R.S. adına kayıtlı cep telefonunun görüşme kayıtlarını inceledi. Olayın yaşandığı gün Mustafa Şeker tarafından kullanılan Z.D. adına kayıtlı cep telefonu ile 18 kez görüşme yapıldığını saptayan polis, Mustafa Şeker'in öldürülen Murat Özdemir'in çalıştığı tavuk firmasında daha önce muhasebeci olarak çalıştığını ve cep telefonunun olay günü cinayetin işlendiği yere yakın baz istasyonundan sinyal verdiğini belirledi. İddianamede Murat Özdemir'in firmanın aracına kendisinden başka bir kişiyi almasının yasak olduğu bilgisine yer verildi. Bıçak darbelerinin aracın yolcu kısmında oturan bir kişi tarafından gerçekleştirilmesini göz önüne alan polis, cinayetin Murat Özdemir'in tanıdığı ve durumundan şüphelenmeden araca aldığı birisi tarafından işlendiğini değerlendirdi. Harekete geçen ekipler, Mustafa Şeker ve Hakan Fidan'ı gözaltına aldı.

CİNAYETİ KOMŞULARINA ANLATMIŞ

Hakan Fidan ve Mustafa Şeker'in poliste ve savcılıkta alınan ifadelerine de iddianamede yer verildi. 2 şüpheli de olay günü Köseköy Sanayi Sitesi civarında Murat Özdemir ile karşılaştıklarını söyledi. Mustafa Şeker ifadesinde, Hakan Fidan'ın Murat Özdemir'den kendisini gideceği yere bırakmasını istediğini belirtti. Hakan Fidan ise arabaya Mustafa Şeker ile birlikte bindiklerini, araçta giderken Mustafa Şeker'in Murat Özdemir'den borç olarak verdiği 38 bin TL'sini geri istediğini, bir süre sonra kendisinin araçtan indiğini ve Şeker ile Özdemir'in yola devam ettiğini söyledi. Olayla ilgili tanık sıfatıyla ifadesi alınan A.O., komşusu olan Hakan Fidan'ın 2004 yılında bir akşam eve gelerek, birinin boğazını keserek öldürdüğünü ve kendisinden pantolonunu yıkamasını istediğini belirtti. Tanık olarak ifade veren A.O.'nun annesi F.Ş.A. ise Hakan Fidan'ın pantolonun iyi yıkanmaması nedeniyle çıkan tartışmada belindeki silahı kızı A.O.'nun ağzına sokarak tehdit ettiğini ve "Adamı öldürdüm, doğradım" dediğini söyledi.

SAVCI ÇELİŞKİLİ İFADELERE İNANMADI

Dosyanın tamamını değerlendiren cumhuriyet savcısı, Mustafa Şeker'in olay öncesinde sıkı diyaloğu bulunan, suç potansiyeli olduğunu bildiği Hakan Fidan ile planlı şekilde hareket ederek, Murat Özdemir'i öldürmeyi ve aracındaki paraları almayı amaçladıklarına kanaat getirdi. Aracına başka kimseyi almayan Murat Özdemir'in, daha önce aynı iş yerinde çalışmaları nedeniyle Mustafa Şeker'e güvenerek şüphelileri aracına aldığı değerlendirilen iddianamede, şüphelilerin Murat Özdemir'i bıçakla 7 kez vurarak öldürdükleri ve el çantasındaki toplam değeri 24 bin 556 TL olan çek ve parayı gasp ettiklerine belirtildi. Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; şüpheliler hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.