Cinayet Davası'nda iki sanığa 'haksız tahrik' indirimi

21.10.2019 14:14

Kayseri'de 2001 yılında bir cinayete karışan ve 16 yıl hapis yattıktan sonra cezaevinden çıkan şahsın öldürüldüğü cinayet davasında iki sanığa 2018'de verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay bozdu. Yeniden yargılanan iki sanığın cezası 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' ile müebbetten 20 yıla düştü.



2001 yılında meydana gelen olayda Hüseyin K., aralarında husumet bulunan Kıvanç K.'nın evini kurşunladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin K., sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada Cinayet Büro Amirliği'ne ait sivil otomobile, Sümer Mahallesi Kocasinan Belediyesi Sosyal Tesisleri yanında, Kıvanç K.'nın kullandığı 34 EVC 87 plakalı araçtan, ateş açıldı. Saldırı sonrası başından vurularak ağır yaralanan Hüseyin K., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, otomobilde bulunan 1 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Kıvanç K., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezası aldı.



2015 yılında cezaevinden tahliye olan Kıvanç K., 4 Temmuz 2017 gece saatlerinde Kiçikapı Mahallesinde 2001 yılında öldürdüğü Hüseyin K.'nın yeğeni Hüseyin Ö. (27) ve Batuhan K. (21) ile karşılaştı. Bu sırada, Hüseyin Ö., yanında bulunduğu silahla Kıvanç K.'ya 5 el ateş açtı, Kıvanç K., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde Hüseyin Ö. ve Batuhan K.'yı gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Y.Ö., K.Y., H.K. ve M.K.'yi de göz altına aldı. Hüseyin Ö. ve Batuhan K. tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Mart 2018'de görülen davada tutuklu sanıklar Batuhan K. ve Hüseyin Ö.'ye 'kan gütme saikiyle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Hüseyin Ö.'ye ayrıca 'yasak silah bulundurma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık avukatları tarafından temyiz edilen dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası kararını bozarak, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Bugün yeniden Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Hüseyin Ö.(27) ile Batuhan K. (21) ve avukatları hazır bulundu.



Tutuklu sanık Hüseyin Ö. önceki duruşmalarda yaptığı savunmasını tekrar ederek Kıvanç K.'yı tasarlayarak öldürmediklerini, olay günü bankanın önünde beyaz bir otomobilin yanlarına gelerek tahrik ettiğini, hakaretler edip, el hareketi yaptığını anlattı. Sanık Hüseyin Ö., "Gururuma yediremedim, rast gele ateş ettim. Bilerek veya isteyerek bilinçli öldürmedim. Olay tamamen tesadüf oldu. Olaydan 4 gün sonra düğünüm vardı. Yıllardır kaynakçılık yaparım, pişmanım" dedi. Olay günü Hüseyin Ö.nün bulunduğu aracı kullanan tutuklu sanık Batuhan K. da önceki savunmlarını tekrar ederek, "O şahıs ile trafikte karşılaştık, bizi taciz etti, bizi takip ederek küfürler etti. Silah sesi duydum. Eğildim ve kafamı kaldırdığımda Hüseyin'in ateş ettiğini gördüm. O an korktum ve kaçtım. Ben o şahsı hayatım boyunca görmedim, hatırlamıyorum, 2001 yılında ben 4 yaşlarındaydım, amcamı bile hatırlamıyorum. Hiçbir şekilde planlamadım. Adaletinize sığınıyorum" dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Hüseyin Ö. ve Batuhan K.'ya 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan duruşmadaki iyi hallerini de gözeterek, 20 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA