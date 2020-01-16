Cinayet anı saniye saniye görüntülendi
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Cinayet anı saniye saniye görüntülendi

Adana'da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi.

16.01.2020 08:35 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:40
Cinayet anı saniye saniye görüntülendi

'da pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez ilçesi 'nde 13 Ocak günü meydana geldi. Bedirhan Bayraktar (36) arkadaşlarıyla buluştuğu pastanede otururken, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu. Zanlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına alırken tabancayı ateşleyen zanlı aranıyor. - ADANA

Kaynak: İHA
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