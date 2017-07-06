Cinayet Anı Kamerada

Arkasını döndüğü an kurşunların hedefi oldu



Haber: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA



Şişli'de iki ay önce işlenin cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan arkasını dönen Remzi Erdoğan'a defalarca ateş ediyor.



Şişli Merkez Mahallesi İskete Sokak'ta 2 önce silahlı saldırıya uğrayan Remzi Erdoğan hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Remzi Erdoğan arkasını döndüğü anda yanındaki kişi silahını çekip peş peşe Erdoğan'a ateş ediyor. Polisin kimliğini tespittiği saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.