Çınarlı Kitap Kafe'de Yazar Söyleşileri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziabel A.Ş.'ye bağlı olarak hizmet veren Çınarlı Kitap Kafe'de yazarın imza günleri ve söyleşi etkinlikleri yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. ile Serencam Yayınlarının organize etği etkinliğe, Serencam Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Gülşen Gazel, Gaziantep Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muammer Karadeniz, Şair Mustafa Kaya ve Hasan Kökmen katıldı.

Yazar ve şairler, dinleyicilere kitaplarının hikayelerini anlatırken yazı hayatına başlama süreçlerinden de bahsettiler. Söyleşide, Muammer Karadeniz, "Kıyametin İzinde Kutsal Taç" isimli romanının yazılma serüvenini, Gülşen Gazel roman yazarlığını, Mustafa Kaya şiir sanatı, Hasan Kökmen ise meslek ve yazı hayatı üzerine konuşmalar yaptı. Dinleyenlerin sorularını da yanıtlayan yazar ve şairler, etkinlik sonunda katılımcılara kitaplarını imzaladılar.

Serencam Yayınları adına programın organizesinde yer alan Gülşen Gazel, Kitap Kafe'nin fonksiyonuna uygun bir şekilde kültür ve edebiyata hizmet eder bir şekilde kullanılmasından dolayı duydukları memnuniyet dile getirirken, Gazi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Halil İbrahim Yakar, bu tarz etkinliklerin Gaziantep'te daha büyük mekanlarda, daha kalabalık katılımlarla artarak devam edeceğini, söyleşilerin bundan sonra periyodik olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı diğer Kitap Kafelerde de yapılacağını dile getirdi. - GAZİANTEP