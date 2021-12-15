Çınarlı Kahve Parkı Çevre Düzenlemesi

MANİSA (Habermetre) - Yıllara meydan okuyarak ayakta duran çınar ve serinlettiği tarihi kahve Manisa Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmasıyla yeni bir görüntüye kavuşturuldu. Sosyal mekanlar açısından kabuğunu kıran Manisa'ya yeni bir soluk alma alanı oluşturan Manisa Belediyesi, çevre düzenlemesinin sona ermesiyle birlikte Çınarlı Kahve'yi, Manisalıların hizmetine sundu.

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