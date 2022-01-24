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Çınarlı Cami'ye pergola sistemi kuruldu

Çınarlı Cami'ye pergola sistemi kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Çınarlı Cami'nin bahçesine, vatandaşların ibadet ederken olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için açılır kapanır pergola sistemi kurdu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Çınarlı Cami'nin bahçesine, vatandaşların ibadet ederken olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için açılır kapanır pergola sistemi kurdu.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince camide yapılan keşif çalışmasının ardından, özellikle cuma ve cenaze namazlarında vatandaşların kar ve yağmur ile aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla caminin tarihi estetiğine ve dokusuna uygun, açılır kapanır pergola (gölgelik) sistemi kuruldu. Caminin bahçesine konulan her biri 5,5 metre uzunluğundaki taşınabilir, rüzgara dayanıklı, motorlu, çift yönlü açılır 2 adet pergola sistemi, aydınlatma sistemiyle tarihi camiye ayrı bir güzellik kattı. Açıldığında caminin bahçesinin 66 metrekarelik alanını kaplayan sistem sayesinde vatandaşlar, olumsuz hava şartlarından etkilenmeden namazlarını eda edebilecek. - KOCAELİ

Çınarlı Cami'ye pergola sistemi kuruldu

Çınarlı Cami'ye pergola sistemi kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, Kocaeli, Cami, Yerel, Haber

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