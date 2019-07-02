Çınarcık'ta uyuşturucu operasyonu

Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Teşvikiye beldesinde yasa dışı kenevir ektiği öne sürülen şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, zanlı Y.B'nin ev ve eklentileri ile bahçesinde yapılan aramalarda 600 kök kenevir bitkisi ile 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA