Çınarcık'ta fiyat artışı sonrası fırınlarda denetim - Haberler Ekonomi
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Çınarcık'ta fiyat artışı sonrası fırınlarda denetim

Çınarcık'ta fiyat artışı sonrası fırınlarda denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çınarcık Belediyesi ekipleri, ekmek fiyatlarındaki artış sonrasında ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Çınarcık Belediyesi ekipleri, ekmek fiyatlarındaki artış sonrasında ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki fırınlarda temizlikten gramaja, imalat araç-gereçlerinden satış ve sunuma varıncaya kadar kapsamlı bir denetim yaptı. Ekipler üretim alanlarında hamur kazanlarını, tezgahları, hamur bezlerini, depoları, hamurların saklanma koşullarını denetledi.

İşletmelerin ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyuyp uymadığını inceledi. Çalışmada tartı aletleri de test edildi. - YALOVA

Çınarcık'ta fiyat artışı sonrası fırınlarda denetim

Çınarcık'ta fiyat artışı sonrası fırınlarda denetim

Çınarcık'ta fiyat artışı sonrası fırınlarda denetim

Çınarcık'ta fiyat artışı sonrası fırınlarda denetim

Çınarcık'ta fiyat artışı sonrası fırınlarda denetim

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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