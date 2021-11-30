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Çınarcık'ta deniz taştı, araçlar sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çınarcık'ta deniz taştı, araçlar sular altında kaldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde fırtına sebebiyle deniz taştı.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde fırtına sebebiyle deniz taştı. Sahil kenarında çok sayıda araç sular altında kaldı. Taşan deniz ilçe merkezindeki çocuk parklarına kadar ulaştı.

Yurt genelinde iki gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde akşam saatlerinde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına denizin taşıp sahil bandını sular altın bırakmasına sebep oldu. Park halinde bulanan sahildeki araçların hemen hemen tamamı sular altında kalırken vatandaşlar araçlarını ilçe merkezinin iç kesimlerine kaçırmaya çalıştı. Bir vatandaş tarafından sahilde çekilen görüntülerdeki dev dalgalar tsunamiyi aratmazken vatandaşlar tedirgin bir şekilde tedbir almaya çalıştı. Taşan deniz çocuk paklarını da sular altında bıraktı. Bölgede itfaiye, AFAD ve polis ekipleri teyakkuza geçti.

(İHA)

Çınarcık'ta deniz taştı, araçlar sular altında kaldı

Çınarcık'ta deniz taştı, araçlar sular altında kaldı

Çınarcık'ta deniz taştı, araçlar sular altında kaldı

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