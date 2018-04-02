Çınarcık'ta "Bağımlılıkla Mücadelede Maneviyat" Projesi

Çınarcık Müftüsü İdris Yavuzyiğit, Bağımlılıkla Mücadelede Maneviyat Projesi kapsamında Teşvikiye beldesinde yapılan çalışmaya katıldı.

Çınarcık Müftülüğünce yürütülen Bağımlılıkla Mücadelede Maneviyat Projesi kapsamında Teşvikiye beldesinde çalışma yapıldı.

Belde meydanında yapılan çalışmada İlçe Müftüsü Yavuzyiğit, alkol ve uyuşturucu kullanımının getirdiği felaketleri anlattı.

Yavuzyiğit, çalışma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, projede bir insana bile ulaşmayı kar olarak gördüklerini belirtti.

Din görevlileri olarak madde bağımlılığına karşı seferberlik başlattıklarını ifade eden Yavuzyiğit, şunları kaydetti:

"Çınarcık genelinde, kahvehanelerde, okullarda, Kur'an kurslarında, camilerde zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkla mücadele konusunda seferberlik başlattık. İnsanlara ulaşma noktasında her türlü etkinliği yapma gayretinde olacağız.

Yeri gelecek sahillerimizde dolaşıp orada insanlarla sohbet edeceğiz. Yeri gelecek farklı alanlara gidip de insanlara bu duyarlılığı oluşturmaya çalışacağız. Allah'ın ve Peygamberimizin bu hususta bizlere emretmiş olduğu şeyleri insanlarla paylaşıp bir yol haritası çiziyoruz. Bizim önceliğimiz madde bağımlılığı ve alkole başlamadan önce tedbir almak. Bunun için de önce aile diyoruz. Aileleri ihya edersek gençlerimizi bundan kurtaracağımızı düşünüyoruz."

Toplantıya Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Teşvikiye Belediye Başkanı Ahmet Meydan da katıldı.