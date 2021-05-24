Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı
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Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı

Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) Yalova'nın Çınarcık sahillerini de kapladı.

MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) Yalova'nın Çınarcık sahillerini de kapladı. Yat limanında, deniz salyası balıkçı teknelerinin çevresini kaplarken, balık ölümlerine de yol açtı.

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Yalova'nın Çınarcık ilçesinin sahil kesimini de kapladı. Deniz salyası, yat limanındaki teknelerin etrafını çevreledi. Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Bazı balıkların salya nedeniyle öldüğü görüldü.


Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı
Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı
Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı
Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı
Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

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