Çınarcık MYO'ya otobüs durağı - Haberler
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Çınarcık MYO'ya otobüs durağı

Çınarcık MYO'ya otobüs durağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çınarcık Belediyesi üniversite öğrencileri için Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu'na otobüs durağı yaptı.

YALOVA (İHA) - Çınarcık Belediyesi üniversite öğrencileri için Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu'na otobüs durağı yaptı.

Çınarcık Belediyesi şehir merkezinde ve çevresinde vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken olumsuz hava şartlarından korumak ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çınarcık Meslek Yüksek Okulu kampüsüne yeni otobüs durağı çalışmalarını tamamladı. - YALOVA

Çınarcık MYO'ya otobüs durağı

Çınarcık MYO'ya otobüs durağı

Çınarcık MYO'ya otobüs durağı

Çınarcık MYO'ya otobüs durağı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Çınarcık Belediyesi üniversite öğrencileri için Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu'na otobüs durağı yaptı.

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