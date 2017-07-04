Çınaraltı Mangalbaşı İle Kokusuz, Dumansız Mangal Keyfi Bostancı'da

Çınaraltı Mangalbaşı'nda bol çeşitli et seçeneklerinden dilediğiniz kadar sipariş verebiliyor ve kokusuz, dumansız masaüstü mangallarda kendiniz pişirebiliyorsunuz. Mekanda mangalların tamamı hazır pişirmeye hazır halde tutuluyor, dileyenler et pişirme işini mekanın usta ellerine de bırakabiliyor.

Dana, kuzu ya da tavuk çeşitlerinin yanı sıra, sucuk ve hemen her türlü sakatatın da mevcut olduğu Çınaraltı Mangalbaşı'nda menünüzü zeytinyağlılar, mezeler, ara sıcaklar, meyve ve tatlı ile de zenginleştirebilirsiniz. Kaya koruğu, kırmızı biber turşusu, humus, havuç tarama gibi özel tatların yer aldığı menüsünde birbirinden leziz salata çeşitlerine de yer veren Çınaraltı Mangalbaşı, yazın sembol etkinliği mangal ritüeli için konforlu seçenek olarak dikkat çekiyor.

VIP Hizmet Veriyor

Yaz aylarında özellikle Avrupalı ve Arap turistlerin uğrak mekânlarından biri olan Çınaraltı Mangalbaşı, yabancı misafirlerindeki artışı önemseyerek web sitesini de yeniledi. İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle, rezervasyon modülü eklenen site, içinde yer alan sanal tur özelliğiyle turistik seyahatlerini önceden planlayanlara da kolaylık sağlıyor.

Alkollü ve alkolsüz içeceklerin servis edildiği mekan, haftanın her günü hizmet veriyor.