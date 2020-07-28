Çınar, yeni belediye hizmet binası alanda incelemelerde bulundu
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Çınar, yeni belediye hizmet binası alanda incelemelerde bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Çağın gerekliliklerine uygun bir bakış açısıyla projesini tamamladığımız, modern ve nezih alanlarıyla dikkat çekici bir görüntüye sahip olacak yeni Belediye Hizmet Binamız, yeni yatırımlarla değişim trendinde olan Yeşilyurt'umuzun...

Çınar, yeni belediye hizmet binası alanda incelemelerde bulundu
28.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:40

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Çağın gerekliliklerine uygun bir bakış açısıyla projesini tamamladığımız, modern ve nezih alanlarıyla dikkat çekici bir görüntüye sahip olacak yeni Belediye Hizmet Binamız, yeni yatırımlarla değişim trendinde olan Yeşilyurt'umuzun gelişim sürecine büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerinden olan 'Belediye Hizmet Binası ve Kompleksi' projesini Yeşilyurt'lularla buluşturmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Eski SSK hastanesinin yıkımı sürüyor

Yeşilyurt'u geleceğe taşıyacak projeler arasında önemli bir konumda bulunan yeni Belediye Hizmet Binasının ulaşım açısından rahat ve kolay bir yerde olmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yıkım işleri devam eden Eski SSK Hastane Binasının yer aldığı alanda incelemelerde bulundu.

"İşlevsel yapısı ve modern görüntüsü ile ilçeye farklı bir değer katacak"

320 bine ulaşan nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt'un farklı noktalarında bulunan hizmet binalarını tek çatı altında toplayacaklarını söyleyen Başkan Çınar, yeni Belediye Hizmet Binasının geleneksel desenlerle modern çizgileri bir arada buluşturan iç ve dış mimarisiyle, son teknolojiyle donatılmış fonksiyonel alanlarıyla, kaliteli ve hızlı hizmetlerin verileceği mekanlarıyla, çok amaçlı salonlarıyla, otoparkı, çevre düzenlemesi ve sosyal donatıyla dikkat çekici bir görüntüye sahip olacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanımız, çevre ve şehircilik bakanımız ile TOKİ başkanımıza teşekkürler"

Gelecek nesillere güzel bir eser daha emanet etmek adına kolları sıvadıklarını ifade eden Başkan Çınar, "Hizmet etmekten büyük bir şeref duyduğumuz Yeşilyurt'umuza modern, kaliteli ve geleceğe hitap edecek özelliklere sahip güzel bir Hizmet Binası kazandıracağız.31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde vaat ettiğimiz 45 projemiz arasında yer alan bu dev yatırımı hayata geçirmek adına ilçemizin farklı muhtelif bölgelerinde detaylı incelemeler ve çalışmalar yaptık. Binamızı en uygun ve en doğru yere inşa etmek adına çok titiz bir çalışma döneminden geçtik. Yeni Hizmet Binamızın merkezi bir bölgede, vatandaşlarımızın rahat ve kolay bir şekilde ulaşabileceği bir noktada olmasına çok büyük önem verdik. Mimari proje çalışmaları, üç boyut görselleri, animasyon sunumları ve iç mimari detay çizimleri Etüt Proje Müdürlüğümüzdeki deneyimli mimarlar ve mühendisler tarafından yapılan yeni Belediye Hizmet Binamızı eski SSK Hastanemizin bulunduğu bölgedeki 21 bin 450 metrekarelik alanda inşa edeceğiz. Yıkım işleri bittikten sonra inşallah önümüzdeki hafta kazı işlemlerine başlayacağız. Burayla ilgili hem resmi işlemlerimizi hem de ihale sürecimizi tamamladıktan sonra yıkım işlemleri tüm hızıyla sürmektedir. Birim Müdürlüklerimizi aynı çatı altında toplayarak yerinde ve hızlı hizmet anlayışımıza büyük bir güç katacağız. Yeşilyurt'umuza yakışan, fonksiyonel alanlara sahip ve günümüz teknolojisinin maksimum seviyede kullandığı nezih ve modern bir hizmet binamızı inşallah hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 2020 metrekare taban alanı üzerinde altı kattan oluşacak olan yeni hizmet binamızda; Başkan, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri odaları, Meclis Toplantı Salonu, Nikah Salonu, toplantı salonları, yemekhane, güvenlik alanları, geniş bekleme salonları, kütüphane, ısı kontrol merkezi, sığınak, iki adet bodrum, arşiv odaları, 131 araçlık kapalı otopark, 154 araçlık açık otopark alanı ile kapalı VIP otoparkı da yer alacaktır. Hemşehrilerimize kaliteli ve güzel alanlarda hizmet verebileceğimiz şekilde tasarımı yapılan yeni Belediye Hizmet Binamızla, bölgemize örneklik teşkil eden yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız. 'Belediye Hizmet Binası ve Kompleksi' projemize yer tahsisi edilmesinde destek ve katkılarını esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut'a, katkı sunan herkese şahsım ve hemşehrilerim adına minnet ve saygılarımı sunarım. Şimdiden yeni Hizmet Binamız Malatya'mıza ve Yeşilyurt'umuza hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

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