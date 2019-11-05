Çınar Şahenk "PERSPEKTA" Sergisiyle Karikatür Evi'nde

05.11.2019 15:10

Karikatürist mimar Çınar Şahenk'in "Perspekta" adlı sergisi 9 Kasım – 8 Aralık tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde karikatür sevenleri bekliyor. Şahenk'in 61 adet eserinin bulunduğu sergi her gün 18.00'e kadar gezilip görülebilir. "Taş Ustaları", "Bizim Pergel ve Çizdiği Çember", "İntermezzo", "Çizgilerin Arkasında" ve "Ara ki Bulasın" adında beş kitabı bulunan 80 yaşındaki karikatüristin bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bodrum ve Paris'te de sergileri yer almış.

"KARİKATÜRDE YAZIYA YER YOKTUR"

Karikatür çizimine hobi olarak başladığını, bu yolda karikatüre farklı bir anlatım getirmeye çalıştığını söyleyen Şahenk, karikatür sanatını şöyle anlatıyor: "Çizgi yeterli ve güçlü bir ifade aracıdır. Dolayısıyla karikatürde yazıya yer yoktur, olmamalıdır. Karikatür yere sağlam basabiliyorsa kol değneği olarak yazıya gerek duymaz. Birkaç çizgi, çoğu kez, sayfalar dolusu yazının anlatabileceğini misliyle anlatır insana. Bizim burada görmek istediğimiz karikatür özünde sembolik bir anlatımdır. İnsanı sembolleri yorumlayarak düşünmeye zorlar ve böylece çizerin anlatmak istediği konunun yelpazesini genişletir. Karikatür kısa ve çabuk yoldan, yalın çizgilerle anlatır anlatmak istediğini. Buradaki çizgiler, kırıcı bir saldırganlıktan uzak, ince bir ironi perdesinin ardına gizlenip, evrensel sisteme ve doğal olana aykırı giden çelişkilere, yanlışlara, düşüncelere ve eylemlere el uzatır, dil uzatır… Hem tebessüm ettirir (güldürür demiyorum) hem de düşündürür. Ve böylece çizer, düşüncelerini, duygularını, itirazlarını, reaksiyonlarını ve söylemek istediklerini duyurabilir dışındaki dünyaya."

Kaynak: Bültenler