Çınar personelin bayramını kutladı
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Çınar personelin bayramını kutladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile bugün işbaşı yapan personelin bayramını kutladı.

Çınar personelin bayramını kutladı
27.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:12

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile bugün işbaşı yapan personelin bayramını kutladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediyesi başkan yardımcılarıyla birlikte hizmet binalarını tek tek ziyaret ederek, personellerle bayramlaştı.

Yeşilyurt Belediye personellerinin gayretli ve özverili çalışmalarını her zaman takdir ettiğini ifade eden Başkan Çınar, "Korona virüs salgını dolayısıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayramı buruk bir şekilde evlerimizde geçirdik. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi adına görevli ekiplerimizle görev başındaydık. Halkımızla aramızda sosyal mesafe olsa da gönüllerimiz her zaman birdir" dedi.

Türk Bayrakları ve balonlarla süsledikleri hizmet araçları ile bayram heyecanını sokaklara taşıyıp, halka bayram sevincini yaşatmaya gayret ettiklerini de belirten Çınar, "Özellikle çocuklarımızın bayram coşkusundan mahrum kalmamaları için bayram boyunca ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalıştılar, sokaklarımız bayram yerine döndü, çocuklarımızın mutluluğu görülmeye değerdi. Bayram da görevini layıkıyla yerine getirip, hizmetlerimizin başarıyla gerçeğe dönüşmesini sağlayan bütün mesai arkadaşlarımı şahsım ve hemşehrilerim adına tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Halka en iyi hizmetleri sunma gayretinde olduklarını dile getiren Çınar, "Bizler maksimum başarıya odaklanmış, hizmetleriyle sürekli farkındalık oluşturan, en iyi hizmetleri sunma derdinde olan yerel bir yönetimiz. Çünkü işimizi aşk ve sevdayla yapıyoruz, halkımızı seviyoruz, onlara hizmet ettikçe daha fazla üretiyoruz. Yeşilyurt Belediyesi, kendi içinde dayanışma ruhunu üste seviyeye çıkartmış, sevgi ve saygının hakim olduğu, dayanışma ve yardımlaşma olgusunun her zaman canlı kaldığı büyük bir ailedir. Yeşilyurt'u öncelikle bölgede ardından Türkiye'de örnek alınacak ilçe hüviyetine ulaştırmak adına hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlar, projeler ve hizmetlerin altında imzası bulunan personellerimizin özverili çalışması, gayreti ve hizmet aşkını takdirle karşılıyorum. Kendi içimizde sarsılamayacak, bozulamayacak tek gücümüz; birlik ve beraberliğimizdir. Bütün alanlarda gelişen güzel ilçemizin büyüme ve kalkınma sürecinde fedakar ve özverili mesai arkadaşlarımızın çok büyük emekleri vardır. İlçemizdeki sorunları omuzlarında taşıyan, büyük bir fedakarlık gösterip mesai mefhumu tanımadan görevini aşk ve sevdayla yapan personellerimizin özverisi takdire şayandır. Ramazan Bayramı tatilinden sonra mesaiye başlayan değerli mesai arkadaşlarımızı işyerlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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